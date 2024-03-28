Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular rejenerasyon, kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenman şut ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.