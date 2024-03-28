Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.
İlk grupta yer alan oyuncular salonda yenilenme ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
İkinci gruptaki futbolcular ise sahada koordinasyon, çabukluk ve rondo çalışması yaptı. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışmasının ardından tamamlandı.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez'in performansı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından övgüyle karşılandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular rejenerasyon, kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenman şut ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Maçın setleri 17-25, 25-21, 31-29, 14-25 ve 5-15 şeklinde sonuçlandı.
Antalya Belek'te düzenlenen Megasaray Hotels Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finale yükseldi. İlk turda Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu mağlup eden Sönmez, ikinci turda Alman raket Ella Seidel'i geri dönüşle mağlup etti. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez, maçın yarın başlayacağını belirtti.
Galatasaray Futbol Takımı, milli takım arasında Antalya'da kamp yaparken teknik ekip ve basın mensupları arasında maç düzenlendi. Teknik ekip, 13-3'lük skorla galip geldi ve Ali Yiğit Buruk 3 gol attı.
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