Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçına eksiklerle çıkacak

Otizmli Sarp Bulut, Yüzmede Kendini Geliştirerek Yarışmalara Katılmak İstiyor

Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki otizmli Sarp Bulut, 6 yıl önce çekinerek başladığı yüzmede kendini daha da geliştirerek yarışmalara katılmak istiyor. Bulut ailesi, 3 yaşındayken otizm tanısı konulan Sarp ile sosyal hayattan kopmaması için çeşitli etkinliklere katılmaya başladı. Sarp, 9 yaşındayken ailesi tarafından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kursuna yazdırıldı. İlk başladığında havuza girmeye çekinen Sarp yüzme antrenörü Anıl Bulut ile yaptığı çalışmalarla bir yılda kendi başına yüzecek seviyeye geldi. Namık Kemal Üniversitesi havuzunda haftanın 3 günü tek başına yüzerek sürekli kendini geliştiren Sarp, yarışmalara katılarak madalya kazanmak istiyor. Sarp Bulut, yüzmeyi çok sevdiğini ve yarışmalara katılarak madalya kazanmak istediğini belirtti. Yüzme antrenörü Anıl Bulut ise özel çocukların suda sosyalleşmesinin ailelerini ve çocukları mutlu ettiğini söyledi. Sarp'ın yüzme becerisinin zamanla geliştiğini ve artık yarışmalara katılabilecek seviyeye geldiğini ifade etti.