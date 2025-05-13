Trabzonspor Türkiye Kupası Finali İçin Gaziantep'te

- Trabzonspor, Türkiye Kupası finali için Gaziantep'te

GAZİANTEP - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kritik mücadele öncesi Gaziantep'e geldi.

Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan 63. Türkiye Kupası finali, bu yıl Gaziantep'in ev sahipliğinde 14 Mayıs Çarşamba akşamı 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Bordo-mavili ekip, saat 16.00'da Trabzon Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı. Aprondan çıkış yapan bordo-mavili ekip konaklayacakları otele geçiş yaptı.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

" Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Ahmet Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Savic, Batagov, Lundstram, Folcarelli, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mendy, Ozan Tufan, Cham, Zubkov, Visca, Cihan Çanak, Nwakaeme, Draguş, Danylo Sikan, Enis Destan ve Simon Banza."