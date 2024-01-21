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Trabzonspor'u 5-1 Yenen Galatasaray - Son Dakika
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Trabzonspor'u 5-1 Yenen Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendi. Galatasaray'ın gollerini Zaha (2), Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu (2) attı. Trabzonspor'un tek golünü Enis Destan kaydetti.

Trabzonspor\'u 5-1 Yenen Galatasaray
21.01.2024 - 21:11,
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Stat: Papara Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Benkovic (Dk. 64 Bakasetas), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi (Dk. 79 Umut Güneş), Visca, Fountas (Dk. 84 Göktan Gürpüz), Enis Destan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 45 Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 76 Tete), Torreira (Dk. 76 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 76 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 82 Icardi), Kerem Aktürkoğlu, Zaha

Goller: Dk. 13 ve 61 Zaha, Dk. 64 Kaan Ayhan, Dk. 80 ve 90+5 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Dk. 79 Enis Destan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Baniya (Trabzonspor), Dk. 51 Torreira, Dk. 66 Abdülkerim Bardakçı (Yedek kulübesinden), Dk. 72 Nelsson, Dk. 90 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendi.

58. dakikada Mertens'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Sanchez'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan top auta çıktı.

61. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kerem Demirbay'ın pasında, ceza alanı içinde Zaha yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-2

64. dakikada Galatasaray farkı 3'e yükseltti. Mertens, taşıdığı topu Zaha'ya aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı ceza alanı sol çaprazındaki Kaan Ayhan'ın önüne bıraktı. Kaan da plase vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden topu filelere gönderdi: 0-3

79. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Enis Destan gelişine ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Muslera'nın solundan filelere gönderdi: 1-3

80. dakikada Galatasaray farkı tekrar 3'e yükseltti. Ndombele'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın sol tarafındaki direğe çarpan top filelere gitti: 1-4

90. dakikada Tete'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Zaha'nın şutunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun gelişiminde orta alanda Barış Alper Yılmaz'ın Mehmet Can Aydın'a yaptığı faul nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

90+5. dakikada Icardi'nin pasında, sağ tarafta ceza alanı içinde Tete, topu Kerem Aktürkoğlu'nun önüne çıkardı. Bu oyuncu da yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-5

Galatasaray, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzonspor'u 5-1 Yenen Galatasaray - Son Dakika
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