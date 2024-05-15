Trabzonspor, üçüncülük için Başakşehir maçına odaklandı - Son Dakika
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Trabzonspor, üçüncülük için Başakşehir maçına odaklandı

Trabzonspor, üçüncülük için Başakşehir maçına odaklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi üçüncü sırada tamamlamak için Başakşehir maçına kilitlendi. Abdullah Avcı, öğrencilerine Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası müsabakası öncesi ilk hedeflerinin Başakşehir karşılaşması olduğunu vurguladı. Trabzonspor'un 61 puanı bulunurken, Başakşehir ise 58 puana sahip. Trabzonspor, alacağı galibiyetle moralli bir şekilde kupa maçına Beşiktaş karşısına çıkmak istiyor.

15.05.2024 13:41
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Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi üçüncü sırada tamamlamak için Başakşehir maçına kilitlendi. Abdullah Avcı, öğrencilerine Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası müsabakası öncesi ilk hedeflerinin Başakşehir karşılaşması olduğunu vurguladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile 23 Mayıs Perşembe günü oynayacağı final müsabakası Trabzonspor'un gündemini meşgul etse de Trendyol Süper Lig'de üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen bordo-mavililerin tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı, öğrencilerine ilk hedeflerinin ligin 37. haftasında deplasmanda oynayacakları Başakşehir mücadelesi olduğunu vurguladı. Lig üçüncülüğüne ulaşmaları için önlerinde zorlu mücadelelerin bulunduğunu aktaran Avcı, maç maç gideceklerini ve hedeflere adım adım ulaşacaklarını belirtti.

Arada 3 puan var

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Başakşehir ile arasında 3 puanlık fark bulunan bordo-mavililerin, İstanbul'da oynayacağı zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak üçüncülüğü garantilemiş olacak. Maçın beraberlikle sona ermesi halinde büyük avantaj elde edecek Karadeniz ekibi, mağlup olursa dördüncü sırada son haftaya girecek. Başakşehir ise ilk kez bu sezon üçüncü sıraya yükselecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Trabzonspor'un 61 puanı bulunurken, Başakşehir ise 58 puana sahip. Trabzonspor, alacağı galibiyetle moralli bir şekilde kupa maçına Beşiktaş karşısına çıkmak istiyor.

Avrupa kupalarını garantiledi

Trabzonspor, geçen sezon 36 hafta üzerinden oynanan ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayarak, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti. Ligin bitimine iki hafta kala 61 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon ise Avrupa'ya gidebilecek. Karadeniz ekibinin, ligdeki konumu ve kupada alacağı sonuç Avrupa'da hangi organizasyona katılacağını belirleyecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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