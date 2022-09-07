Trabzonspor, Macaristan'a gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde gruplara kalamayan ve Türkiye 'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, H grubundaki rakibi Macaristan ekibi Ferencravos ile yarın karşılaşacak. Trabzon'daki hazırlıklarının ardından bordo mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan saat 12.30'ta özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti. Takımlarını uğurlamak için havalimanına gelen taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak teknik direktör Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Macaristan, Spor, Güncel, Son Dakika

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