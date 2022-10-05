Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Macaristan, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak - Son Dakika

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