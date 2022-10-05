Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak - Son Dakika
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

05.10.2022 09:38
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.

II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.

Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.

Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Macaristan, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak - Son Dakika

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