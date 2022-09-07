Daha sonra başlayan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı , antrenman başında futbolculara saha ortasında bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından bordo-mavili takımın teknik adamı, Yusuf Yazıcı ile bir süre görüştü.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › BUDAPEŞTE - Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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