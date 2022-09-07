BUDAPEŞTE - Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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BUDAPEŞTE - Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı

07.09.2022 22:57
BUDAPEŞTE - Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacağı H Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacağı H Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın oynanacağı Groupama Arena'da basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Kafileyle birlikte Macaristan'a gelen kaleci Uğurcan Çakır, takımın antrenmanından hemen önce bireysel olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman başında futbolculara saha ortasında bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından bordo-mavili takımın teknik adamı, Yusuf Yazıcı ile bir süre görüştü.

Daha sonra başlayan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

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Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA

Trabzonspor, Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BUDAPEŞTE - Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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