Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki 152. maçına çıkacak - Son Dakika
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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki 152. maçına çıkacak

Trabzonspor, Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynayacağı maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 152. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan maçlarda 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi aldı.

07.08.2024 11:22
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçını oynayacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 151 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 205 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-77 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 95, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 96. maç

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-83 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

Trabzonspor, Rapid Wien maçı ile Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Avusturya'dan bir takımla karşı karşıya gelecek.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımının karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-08 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek 151 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Trabzonspor, 1990-91 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Bu sezon 2 maçı da kazandı

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı.

Deplasmanda ilk maçta 2-0 galip gelen bordo-mavililer, kendi evinde de 1-0'lık galibiyetle turu geçen taraf oldu.

Bu sezon ilk 2 maçta 3 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde gol görmedi.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 151 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığı golYediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi30108122536
Kupa Galipleri Kupası124441318
UEFA Kupası-Avrupa Ligi95382235130128
UEFA Intertoto Kupası83141912
UEFA Konferans Ligi6123611
Toplam151563758193205

Kaynak: AA

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