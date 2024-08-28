Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde 155. maçına çıkacak - Son Dakika
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Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde 155. maçına çıkacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla karşılaşacak. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 154 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 8. kez sahne alacak ve gruplara kalma hedefiyle mücadele edecek.

28.08.2024 12:19
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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 155. maçına çıkacak.

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 154 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 60 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Trabzonspor, 38 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 7 maç oynadı.

UEFA Konferans Ligi'nde 8. maç

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kaldı, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol gördü.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez gruplara kalma hedefi

Bugüne kadar Avrupa kupaları play-off turlarında 9 kez mücadele eden Trabzonspor, 3 kere gruplara kalma başarısı gösterirken 6 kere de rakiplerine elendi.

Bordo-mavililer, 2013-2014, 2014-2015 ve son olarak 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda turu geçerek gruplara kalırken, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Avrupa kupaları play-off turlarında elenerek organizasyonlara veda etti.

Karadeniz fırtınası, St. Gallen'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almayı hedefliyor.

Basel'le iki kez eşleşti

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde daha önce İsviçre temsilcilerinden Basel'le iki kez eşleşti.

Basel'le ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu gruplarında eşleşen bordo-mavili ekip, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine, deplasmanda 2-0 kaybetti.

UEFA Konferans Ligi 2022-23 sezonu son 16 turunda yine Basel ile rakip olan Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'de 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Bordo-mavililer, yarın St. Gallen'i yenerek ilk kez bir İsviçre takımını elemeye çalışacak.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Trabzonspor, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup edip, geride kalan 154 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Takım, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Avrupa'da bu sezon 6. karşılaşmasına çıkacak

Trabzonspor, St. Gallen'i konuk edeceği karşılaşmayla bu sezon Avrupa kupalarındaki 6. maçını oynayacak.

Sezona UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayan bordo-mavili ekip, Slovakya'nın Ruzemberok takımını deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 yenerek eledi.

Organizasyonun 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle eşleşen Karadeniz temsilcisi, ilk maçı evinde 1-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybederek turu rakibine kaptırdı.

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde play-off turundan itibaren devam eden Trabzonspor, St. Gallen'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez gruplara kalmak için mücadele edecek.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 154 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi30108122536
Kupa Galipleri Kupası124441318
UEFA Kupası-Avrupa Ligi97382237130131
UEFA Intertoto Kupası83141912
UEFA Konferans Ligi7133611
Toplam154563860193208

Kaynak: AA

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