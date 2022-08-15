Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçı için Kopenhag'a gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçı için Kopenhag'a gitti

15.08.2022 12:33

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı FC Kopenhag maçı için bugün uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a uçtu.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı FC Kopenhag maçı için bugün uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a uçtu. Maç kadrosunda yeni transferlerden Marc Bartra ve Enis Bardhi de yer aldı.

Trabzonspor deplasmanda karşılaşacağı FC Kopenhag maçı için bugün Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Kopenhag'a hareket ederken kadroda Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kaan Moradaoğlu, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Marc Bartra, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Evren Eren Elmalı, Emmanouil Sıopis, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Trézéguet, Jean Evrard Kouassi, Djanıny Tavares Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius yer aldı. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca ise kadroya yer alamadı.

Yarın Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. - TRABZON

YORUMLAR
500
Trabzonspor yeni transferleriyle Kopenhag'a uçtu Trabzonspor yeni transferleriyle Kopenhag'a uçtu Trabzonspor, Danimarka'ya gitti Trabzonspor, Danimarka'ya gitti
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçı için Kopenhag'a gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
16:17 Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:43:15. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçı için Kopenhag'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement