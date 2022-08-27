Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

27.08.2022 20:02
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uğurcan'ın Kopenhag ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hissettiğini söyleyen Halil Polat, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

YORUMLAR
500
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı! Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı
19:48 Haaland takımına hayat verdi! Manchester City, 2-0'dan dönüp kazandı
19:36 Türkiye'de balıkçıların ağına takılmıştı! 30 kişiyi aynı anda öldürecek güce sahip olduğu ortaya çıktı
19:05 Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:24 Suriye'ye operasyon ne zaman? İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıtladı
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 20:02:27. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement