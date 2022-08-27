Trabzonspor Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uğurcan'ın Kopenhag ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hissettiğini söyleyen Halil Polat, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

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