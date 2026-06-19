Trabzonspor'un 2026-2027 Kamp Programı Belli Oldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 6 Temmuz Pazartesi günü toplanarak çalışmalara başlayacak bordo-mavili ekip, Trabzon etabını tamamladıktan sonra kampın ikinci etabı için Avusturya'ya gidecek.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek.
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