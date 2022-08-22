FC Kopenhag ise 23 Ağustos Salı günü saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde saat 18.45'te Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır.

Trabzonspor 'un 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında Danimarka 'nın Kopenhag takımı ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının antrenman ve basın toplantıları programı belli oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Kopenhag maçına doğru - Son Dakika

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