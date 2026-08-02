Trabzonspor'un 59. Yılı ve Yeni Tesis Projesi Kutlandı - Son Dakika
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Trabzonspor'un 59. Yılı ve Yeni Tesis Projesi Kutlandı

Trabzonspor\'un 59. Yılı ve Yeni Tesis Projesi Kutlandı
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Trabzonspor, 59. kuruluş yılını kutlarken yeni tesis projesinin detaylarını açıkladı.

Trabzonspor'un 59. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Papara Park'ta düzenlenen programda kulübün Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı da kutlandı.

Papara Park Stadı'nda düzenlenen kutlamada, dönemin yöneticileri, futbolcuları, yakınları, gazeteciler ve hakemler, konuşma yaparak anılarını paylaştı.

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, burada yaptığı konuşmada, kulübün Avrupa standartlarında, gelecek 50 yıl boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tesise kavuşması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yeni tesis için mevcut şartlar içerisinde en uygun yerin, mevcut stadın yanında bulunan arazi olduğuna karar verdiklerini belirten Doğan, bölgede buna yönelik planlama çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirden stada doğru gelirken deniz tarafına ayrılan yolun bulunduğu noktada bir giriş var. Özkan Sümer Futbol Akademisi ve tesislerimizin başladığı bölgeden bahsediyorum. Burası artık Trabzonspor tesislerinin ana girişi olacak. Mevcut yol bağlantısı yeniden düzenlenecek. Deniz tarafına doğru giden yol, Trabzonspor tesislerinin içerisinde kalacak. Böylece statla tesisler arasındaki bağlantı kontrollü ve korunaklı hale getirilecek."

"Bu problemi en kısa sürede aşmamız gerekiyor"

Proje ve inşaat çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Çünkü havalimanı inşaatı da başlıyor. Günde binlerce kamyonun geçtiği, yoğun toz ve hareketliliğin yaşandığı bir yerde sağlıklı bir şekilde antrenman yapmak ve yaşamak mümkün değil. Bu problemi en kısa sürede aşmamız gerekiyor." dedi.

Doğan, mevcut tesisin yaklaşık 7 dönümlük kapalı alanı bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Biz göreve geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın destekleriyle geri kalan yaklaşık 80 dönümlük arazinin tahsisini de gerçekleştirdik. Bu iki arazi şu anda birleştiriliyor ve birlikte kamulaştırılıyor. Buradan yaklaşık 5 milyar lira civarında Trabzonspor'un bir geliri oluşacak. Ancak altını çizerek söylüyorum. Bu para doğrudan Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun eline geçmeyecek."

Üç milyar küsurluk vergi borcu olduğunu da dile getiren Doğan, "İki bakanlık arasında para değiş tokuşu olacak. Yani para zaten bize gelmeyecek. Onun dışındaki diğer işlemlerde SSK, diğer icra filan vesaire bekleyen dosyalar var. Bunlar kapanacak. Yani Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu buradan gelen paraya dokunmayacak." ifadelerini kullandı.

Doğan, göreve geldiklerinde ekonomik sorunlarla mücadele ettiklerini belirterek, problemlerin büyük bölümünü aştıklarını kaydetti.

Bu süreçte stadın tüm kullanım haklarını aldıklarını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Stadın yan tarafını aldık. Akyazı'da çok önemli bir arazi aldık. İstanbul Kartal bitmişti, uzattık. Şimdi yine İstanbul'da çok önemli bir arazi üzerinde çalışıyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın onayında. Bir yandan bunları yapmak durumundayız ama bir yandan da o yangın sönmeye başladıkça yarışın içerisine daha sert, daha hızlı giren bir Trabzonspor'u da oluşturmak zorundayız. Ben geldiğimiz günden beri hep şunu söylüyorum, 'Saha sonuçlarında taraftarımıza mahcubiyetim var.' Açık ve net söylüyorum bu konuda mahcubum."

Doğan, bu mahcubiyetin bir kısmını ligin sonunda aldıkları kupayla gidermiş olduklarını aktararak, "Şahsım adına bir teselli sayabilirim ama dediğim gibi borcumuz devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Hocamız da sağ olsun bize destek oldu"

Teknik direktör Fatih Tekke ve ekibine de teşekkür eden Doğan, şunları kaydetti:

"Genç oyuncularla yola çıkmak herkesin yapacağı bir iş değil. Burada ben yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim. O dönem hatırlayın. Her gün istifaya çağrılan bir yönetim kurulu ama o durumda bile biz Trabzonspor için doğru yolu seçtik. 'Bu yapılanmanın yapılması lazım.' dedik. Hocamız da sağ olsun bize destek oldu. O genç oyuncuları kimse öyle bir durumdayken o ücretlerle transfer etmez. Hiçbir hoca da o genç oyuncularla kolay kolay kariyerini ortaya koyup yola çıkmaz. Dolayısıyla Sayın Fatih Tekke'ye ve ekibine teşekkür ederim. Önemli işler başardı."

Doğan, "Şu an istersek 150 milyon avroluk oyuncu satabiliriz. 70'i bulduk. Yani yarın istersek 15 gün içerisinde bu rakam buraya çıkar ama biz bunu yapmayacağız. Yarışmak durumundayız. Bu şehri yarışın içerisinde tutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecine de değinen Doğan, 11 transfer yaptıklarını, eksik noktalara transfer yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Doğan, Trabzonspor'un borçlarından büyük ölçüde kurtulduğunu anlatarak, "Trabzonspor, bir yandan ekonomik özgürlüğüne kavuşmak zorunda bir yandan da yarışın içerisinde kalmak durumunda. Yani iş zordu. İşin zor kısmını inanın bayağı bitirdik. Yani şu anda rakiplerimiz 35 milyar borçları konuşurken biz istimlak işleminden sonra 1 milyar, 1,5 milyar gibi rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla yangını söndürdük." diye konuştu.

"Yangını söndürdük diye rahat olmayacağız." diyen Doğan, şöyle devam etti:

"Hep altını çizdiğim bir konu var. Bu şehrin, bu takımın yıllık 70 milyon avro eksisi var. Her yıl o 70 milyon avro bulunmazsa 2 yıl içerisinde borç aynı yere gider. Bu da Trabzonspor'un gerçeği. O yüzden işte biz 'projeler' diyoruz. O yüzden 'Kartal' diyoruz. O yüzden 'Akyazı' diyoruz. O yüzden 'İstanbul'da yer almamız lazım' diyoruz. Hepsi için uğraşıyoruz. Herkese açık ve net söyleyeyim. Şehir yanımızda. Ben o duygu ve samimiyeti hissediyorum."

Program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, Salah'ın transferine ilişkin soruya, bu konuda herhangi bir anlaşmalarının bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan Trabzon Valisi Tahir Şahin de Trabzonspor'un ve şehrin geçmişten gelen başarı hikayelerine dikkati çekerek, kulübün yeni başarılarını hep birlikte inşa edeceklerine inandığını söyledi.

Kaynak: AA

Ertuğrul Doğan, Papara Park, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un 59. Yılı ve Yeni Tesis Projesi Kutlandı - Son Dakika

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