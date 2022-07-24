Teknik ısınma ile başlayıp pas ve 5'e 2 çalışmaları ile devam eden antrenman, taç antrenörü Thomas Gronnemark eşliğinde yapılan taç çalışmaları ile son buldu.

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Avusturya kampı - Son Dakika

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