Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, zorlu deplasmanın hikayesi kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Bordo-mavili takımın oynadığı karşılaşma, deplasman yolculuğu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla yaptığı maç toplantısına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda, takımın gollerini atan Maxi Gomez ve Trezeguet'in görüşlerine de yer verildi.

Avcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Yoğun haftanın son günü. Güzel bir müsabaka. Hep beraber arkadaşınız için hareket etmeye devam edin. Bugün burada final maçı değil, 10. hafta maçı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Gomez ise yaptığı gol sevincine ilişkin, "Gol sevincim kızım Catalina içindi. C harfini gösterdim. Çünkü takıma yardım edebilmek için attığım tüm golleri kızıma adıyorum." dedi.

Trezeguet ise öncelikle maç için hamdetmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sonuna kadar mücadele ettik. Harika bir takımımız ve teknik ekibimiz var ve tabii ki taraftarlarımız da her zaman yanımızdalar. Harika taraftarlar var. Bugün kazanmayı hak ettik ama berabere kaldık. Fakat bu sene çok fazla maç oynadık. Beşiktaş maçına gelmeden önce 2 maç daha oynamıştık ancak o sırada rakibimiz bizim maçı beklemeye koyulmuştu ve bizden daha zinde durumdaydılar. Ancak savaştık ve kazanmayı da hak ettik ve inşallah sonraki maçlar için buradan olumlu şeyler çıkarıp devam edeceğiz."