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Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer için anma töreni düzenlendi

Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Özkan Sümer'in ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene kulüp yöneticileri, eski futbolcular ve Sümer'in ailesi katıldı.

Trabzonspor\'un eski başkanı Özkan Sümer için anma töreni düzenlendi
22.12.2023 - 17:39,
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Trabzon spor Kulübü'nün 3 yıl önce vefat eden eski başkanlarından Özkan Sümer'e mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından aynı zamanda kulüpte teknik direktörlük ve futbolculuk geçmişi de bulunan Özkan Sümer için ölümünün 3'ncü yıldönümünde Maçka İlçesi'ndeki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi. Törene; bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyeleri, kurulların başkan ve temsilcileri, eski yöneticiler, eski futbolcular ile Sümer'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Özkan Sümer'in dünya tarihinde başka bir örneğinin olmadığını belirterek, "Özkan hocamız, dünya spor tarihinde hem oynadığı kulüpte futbolculuk hem hocalık hem de başkanlık yapan ender kişilerden biridir. Bu gurur, Özkan hocamızın gururudur. Kendisine hep hocamız diyoruz. Aslında Trabzonspor'un başkanlığını da yapmıştır ama hep hocamız diye hitap ediyoruz çünkü Özkan hocamız bize yol göstermiştir, yol gösteren olmuştur. Hocalık yapmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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