Konyaspor, geçen sezon Trabzonspor'da ayrılan Caleb Ekuban'ın transferinde büyük aşama kaydetti. Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen, Ganalı oyuncuyla anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.
Özgökçen, " İlhan Palut, Ekuban'ı takımında görmek istediğini bana iletti. Girişimlere başladık. İtalyan kulübü ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 70 aşama kaydettik" dedi.
2018-2019'da Leeds United'dan 1 milyon euro'ya gelen Ekuban, bordo-mavili takımda 3 sezonda 103 maça çıktı. 29 gol, 18 asistlik bir performans sergiledi.
Trabzonspor'la sözleşmesi bitince geçen sezon Genoa'ya imza atan 27 yaşındaki oyuncu, 17 maçta 1 golle oynadı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi - Son Dakika Spor