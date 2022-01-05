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Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi - Son Dakika

Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi

05.01.2022 17:24

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan Caleb Ekuban Türkiye'ye geri geliyor. Genoa'nın Ganalı yıldızı Konyaspor'la anlaşmak üzere.

Konyaspor, geçen sezon Trabzonspor'da ayrılan Caleb Ekuban'ın transferinde büyük aşama kaydetti. Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen, Ganalı oyuncuyla anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

"YÜZDE 70 AŞAMA KAYDETTİK"

Özgökçen, " İlhan Palut, Ekuban'ı takımında görmek istediğini bana iletti. Girişimlere başladık. İtalyan kulübü ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 70 aşama kaydettik" dedi.

Konyaspor, Ekuban'ı

3 SEZON FORMA GİYDİ

2018-2019'da Leeds United'dan 1 milyon euro'ya gelen Ekuban, bordo-mavili takımda 3 sezonda 103 maça çıktı. 29 gol, 18 asistlik bir performans sergiledi.

Konyaspor, Ekuban'ı

17 MAÇTA 1 GOL

Trabzonspor'la sözleşmesi bitince geçen sezon Genoa'ya imza atan 27 yaşındaki oyuncu, 17 maçta 1 golle oynadı.

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Caleb Ekuban, Trabzonspor, Konyaspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi - Son Dakika
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