Trabzonspor'un Futbolcuları Dünya Kupası'nda - Son Dakika
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Trabzonspor'un Futbolcuları Dünya Kupası'nda

Trabzonspor\'un Futbolcuları Dünya Kupası\'nda
18.06.2026 12:52
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Trabzonspor'un 2026 Dünya Kupası'ndaki futbolcuları, ülkeleri için mücadele ediyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Trabzonspor'un üç futbolcusu ülkelerinin milli takımlarında görev yapıyor.

Bordo-mavililerin yeni transferleri Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kadrosunda yer alırken, genç orta saha oyuncusu Inao Oulai ise Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası heyecanı yaşıyor.

TRABZONSPORLU OYUNCULAR DÜNYA SAHNESİNDE

Yeni sezon öncesi kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, Dünya Kupası'nda boy gösteren futbolcularıyla da dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, turnuvanın ilerleyen bölümünde oyuncularının göstereceği performansı yakından takip ediyor.

OULAI SONRADAN OYUNA GİRDİ

Fildişi Sahili'nin Ekvador ile oynadığı grup maçına yedek kulübesinde başlayan Inao Oulai, karşılaşmanın 77'nci dakikasında eski Trabzonsporlu Nicolas Pepe'nin yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, Dünya Kupası sahnesindeki ilk dakikalarını yaşayarak önemli bir tecrübe kazandı.

PINA HENÜZ SÜRE ALMADI

Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Wagner Pina ise Yeşil Burun Adaları'nın oynadığı ilk maçta süre alamadı. Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan oyuncunun ilerleyen maçlarda forma şansı bulması bekleniyor.

CABRAL İSPANYA KARŞISINDA 76 DAKİKA OYNADI

Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Sidny Lopes Cabral ise Dünya Kupası'na ilk 11'de başladı. Sol bek mevkisinde görev yapan Cabral, Yeşil Burun Adaları'nın İspanya ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada 76 dakika sahada kaldı. Güçlü rakibi karşısında disiplinli performansıyla dikkat çeken oyuncu, takımının aldığı puanda önemli pay sahiplerinden biri oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Futbolcuları Dünya Kupası'nda - Son Dakika

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