Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor

Trabzonspor, Süper Lig'de 15. haftada bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Namağlup lider olan bordo-mavililer, Adana Demirspor'u yenerek hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de rekora uzanmak istiyor.

9 AYDIR KAYBETMİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 26 lig maçında kaybetmeyen Karadeniz Fırtınası, bugünkü mücadeleden de galip çıkarsa serisini 27'ye getirecek ve 1995-96 sezonundaki rekoru geçmiş olacak. Son olarak 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Abdullah Avcı ve takımı, yaklaşık 9 aydır kaybetmiyor.

BAKASETAS İLK 11'DE

Bordo-mavililerde Bakasetas'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Djaniny ve Trondsen'in sakatlıkları bulunurken iki oyuncunun son durumu maç saatinde netleşecek. Sol bekte bu nedenle Denswil'in başlaması düşünülüyor. Son 7 lig maçını kazanan ve bu sezon Süper Lig'in en uzun galibiyet serisine sahip olan Trabzonspor, ligin ilk yarısı bitene kadar serisini korumayı amaçlıyor.

AVCI'NIN EN İYİ SEZONU

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Bordo-mavili takımla 52 resmi maça çıkan Avcı, maç başına toplamda 2.08 puan ortalaması tutturdu. Bu sezon ise bu rakamlar daha da iyi oldu. Ligde 14 maçta 11 kez kazanan ve hiç kaybetmeyen Karadeniz ekibinde teknik direktör Avcı, maç başına 2.57 puan ortalaması yakaladı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ta benzer bir ortalama tutturamamıştı. Abdullah Avcı bu sezon sadece Avrupa'da Konferans Ligi'nde Roma'ya karşı 2 maçta yenilmişti.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Simon Deli, Khadim Rassoul, Stambouli, Sinan Kurt, Yunus Akgün, Vargas, Akintola, Balotelli.