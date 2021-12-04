Üye Girişi
Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor - Son Dakika

Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor

04.12.2021 09:50
Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor

Adana Demirspor'u konuk edecek namağlup lider Trabzonspor, rekor peşinde olacak. Abdullah Avcı yönetiminde 26 maçtır kaybetmeyen Fırtına, en uzun yenilmezlik serisine imza atmaya çalışacak.

Trabzonspor, Süper Lig'de 15. haftada bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Namağlup lider olan bordo-mavililer, Adana Demirspor'u yenerek hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de rekora uzanmak istiyor.

9 AYDIR KAYBETMİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 26 lig maçında kaybetmeyen Karadeniz Fırtınası, bugünkü mücadeleden de galip çıkarsa serisini 27'ye getirecek ve 1995-96 sezonundaki rekoru geçmiş olacak. Son olarak 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Abdullah Avcı ve takımı, yaklaşık 9 aydır kaybetmiyor.

BAKASETAS İLK 11'DE

Bordo-mavililerde Bakasetas'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Djaniny ve Trondsen'in sakatlıkları bulunurken iki oyuncunun son durumu maç saatinde netleşecek. Sol bekte bu nedenle Denswil'in başlaması düşünülüyor. Son 7 lig maçını kazanan ve bu sezon Süper Lig'in en uzun galibiyet serisine sahip olan Trabzonspor, ligin ilk yarısı bitene kadar serisini korumayı amaçlıyor.

AVCI'NIN EN İYİ SEZONU

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Bordo-mavili takımla 52 resmi maça çıkan Avcı, maç başına toplamda 2.08 puan ortalaması tutturdu. Bu sezon ise bu rakamlar daha da iyi oldu. Ligde 14 maçta 11 kez kazanan ve hiç kaybetmeyen Karadeniz ekibinde teknik direktör Avcı, maç başına 2.57 puan ortalaması yakaladı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ta benzer bir ortalama tutturamamıştı. Abdullah Avcı bu sezon sadece Avrupa'da Konferans Ligi'nde Roma'ya karşı 2 maçta yenilmişti.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Simon Deli, Khadim Rassoul, Stambouli, Sinan Kurt, Yunus Akgün, Vargas, Akintola, Balotelli.

Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya! 09:55 Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira? 09:42 4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira? İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı

Son Dakika Haberleri
09:55 Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!
09:50 Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor
09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!
09:46 Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası!
09:43 Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar!
09:41 4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira?
09:27 Özge Özpirinççi'den doğum sonrası ilk paylaşım: Mercan bebeğin kordon kanını sakladık!
09:21 Yatırımcılar kara kara düşünüyor: Dolar mı, borsa mı yoksa kripto mu?
09:14 Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış!
09:06 Müteahhitler inşaat sektöründen endişeli: Şantiyelerin açılması çok zor
Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor         
09:58
Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası! Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası!         
09:47
Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar! Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar!         
09:43
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 10:04:22. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement