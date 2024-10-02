Trabzonspor'un Güçlü Mali Geleceği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor'un Güçlü Mali Geleceği

Yönetim Üyesi Yazıcı, Trabzonspor'un mali bağımsızlığını artırmak için projeler geliştirdiklerini açıkladı.

02.10.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzonspor'u kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü bir mali yapıya sahip, yatırımlarını sürdüren bir kulüp olarak hayal ettiğini belirtti.

Yazıcı,Trabzonspor dergisindeki röportajında, projeler ve sponsorluklar alanında, Trabzonspor'un marka değerini daha da yükseltmek için birçok yenilikçi adımlar attıklarını ifade etti.

Avrupa futbolunda, kulüplerin marka değerlerini uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Yönetim olarak Trabzonspor Koleji ve Kartal Projesi, bu yönde attığımız en önemli adımlardan bazıları. Bu projeler sadece kulübümüzü değil, şehrimizi de dünya çapında tanıtma potansiyeline sahip. Ayrıca kulübümüze bu dönemde giren sponsorluk bütçesi tarihi bir rekora koşuyor. Kulübümüzü uluslararası alanda daha da güçlü şekilde ekonomik bağımsızlığına kavuşturarak sürdürülebilir hale getirmek için daha çok proje üreterek yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

Yazıcı, uzun vadede Trabzonspor'u sahada sürekli başarılar elde eden, şampiyonluklara oynayan bir takım olarak gördüğüne işaret ederek, "Futbolda istikrar ve sürekli başarı, kulübün köklü altyapı çalışmalarına ve sağlam mali yapısına dayanır. Manchester United'ın Sir Alex Ferguson döneminde yıllarca zirvede kalması, kulübün uzun vadeli planlamalarla nasıl kalıcı başarıya ulaşabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir. Biz de bu anlamda Trabzonspor olarak, saha içindeki başarılarımızı kalıcı hale getirmek

istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik anlamda hedeflerini de açıklayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'u kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü bir mali yapıya sahip, yatırımlarını sürdüren bir kulüp olarak hayal ediyorum. Avrupa kulüplerinde gördüğümüz gibi mali sürdürülebilirlik ve altyapıya yapılan yatırımlar, kulübümüzün uzun vadeli başarısının anahtarıdır. Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzonspor'un hem sahada hem de mali alanda en üst seviyeye çıkması için ortak hayallerimizi gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz. Bu yolda sürekli olarak ilerlemeye ve gelişmeye odaklanıyoruz."

Kaynak: AA

Trabzonspor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Güçlü Mali Geleceği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:34 AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 20:01:00. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un Güçlü Mali Geleceği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement