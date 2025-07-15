Trabzonspor\'un Kamp Kadrosu Belirlendi

TRABZONSPOR'UN 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosu belli oldu. Bordo-mavililer, 15-27 Temmuz tarihleri arasında Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarına devam edecek.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamlayan Trabzonspor, ikinci etap kampı için Erzurum'a hareket etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarına Erzurum'da devam edecek olan takımın kamp kadrosunda 32 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Arif Boşluk, Arda Öztürk, Taha Emre İnce, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Tim Jabol, Cihan Çanak, Boran Başkan, Edin Vişça, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Göktan Gürpüz, Denis Draguş, Enis Destan, Danylo Sikan, Paul Onuachu ve Felipe Augusto.

Kam kadrosunda Barisic, Teklic ile Antalyaspor'a transferi bitmek üzere olan Poyraz Efe Yıldırım yer almadı. Bordo-mavililer, kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.