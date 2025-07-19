Trabzonspor\'un Kampı Devam Ediyor

Nurgül GÜNAYDIN/ ERZURUM, –YENİ sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, kampın 2'nci gününde günü çift antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden yeni sezon hazırlıklarında bu akşam saat 17.00'de ikinci antrenmanınla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'de İran temsilcisi Zob Ahan Esfahan ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.