Trabzonspor'un Konferans Ligi Fikstürü Açıklandı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ile başlıyor, fikstürü belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un lig aşaması fikstürü açıklandı.
Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşılaşacak.
Trabzonspor'un ligdeki maç takvimi şöyle:
15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor
22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts
5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg
26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor
10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec
17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor
Kaynak: AA
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