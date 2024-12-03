Trabzonspor'un Kötü Performansı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor'un Kötü Performansı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, 12. sırada yer alıyor.

03.12.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ligde arzu ettiği sonuçları alamayarak bir türlü üst sıralarda kendine yer bulamadı.

Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 15 puan topladı.

Ligde 14. haftayı 15 puanla 12. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezon 9. hafta 12 puanla 8. sırada yer alarak puan cetvelindeki en iyi derecesini elde etti.

Ligdeki maçlar ve sıralaması

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, lige 1 puanla 13. sırada başladı. İkinci haftayı bay geçen Trabzonspor averajla 12. sıraya yükseldi. Bordo-mavililer üçüncü haftada Bellona Kayserispor ile berabere kalarak 2 puanla 14. sırada yer aldı.

Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi 3 puanla 13, beşinci haftada kendi evinde ilk kez teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı Beşiktaş karşısında 1-1 berabere kalarak 4 puanla 12, 6. hafta Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek 5 puanla 14. sırada bulundu.

İlk galibiyetini 7. hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla elde ederek puanını 8, sıralamasını 10'a yükselten Karadeniz ekibi, 8. haftada Atakaş Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak 9 puanla 10. sıradaki yerini korudu.

9. hafta RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla geçen Trabzonspor, 12 puanla 8. sıraya yükselerek bu sezon sıralamadaki en iyi derecesini elde etti.

10. haftada konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor 12 puanla 9, 11. haftada Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek 12 puanla 11 ve 12. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 kaybederek 12 puanla 13. sıraya geriledi.

Trabzonspor, 13. haftada Adana Demirspor'u 5-0 yenerek 15 puanla 10. sıraya yükselirken, 14. haftada Corendon Alanyaspor yenilgisiyle de 14. haftayı 15 puanla 12. sırada tamamladı.

90 haftadır lider olamadı

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından hiç liderlik sevinci yaşayamadı.

38 hafta sonunda 2022-2023 sezonunu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, geçen sezonu da 67 puanla 3. bitirdi.

Karadeniz ekibi, 90 hafta boyunca hiç liderliğe yükselemedi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Kötü Performansı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:44 Mauro Icardi ameliyat oldu Mauro Icardi ameliyat oldu
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:34 Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş’a sürpriz teknik direktör adayı Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 13:55:41. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un Kötü Performansı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.