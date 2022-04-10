Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın acı günü - Son Dakika

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, dedesi Hüseyin Çakır'ı kaybetti.

Bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hüseyin Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhum Hüseyin Çakır'ın cenazesi, 11 Nisan Pazartesi günü öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yomra Ocak köyünde defnedilecektir."