Sezon başından itibaren sağ ayak arka adalesindeki sakatlıktan dolayı takımla antrenmanlara katılamayan Stefano Denswil de topla çalışmalara katıldı. Hollandalı oyuncu, koşu ve 5'e 2 pas çalışmasında yer aldı.

Kaynak: AA

Dorukhan Toköz, Trabzonspor, Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.