Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Slovenya kampı

16.07.2022 13:40
Trabzonspor'un Slovenya kampı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da bulunan Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da bulunan Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde basına kapalı çalıştı.

Karadeniz ekibi, antrenmanda teknik ısınma ve 5'e 2 çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Slovenya'daki ikinci ve son hazırlık maçını bugün TSİ 19.00'da Çekya'nın Slovacko takımıyla oynayacak.

Müsabakanın ardından bordo-mavili ekibin Slovenya kampı tamamlanacak. Futbolcular, 20 Temmuz'da Avusturya'da ikinci etap yurt dışı kamp çalışmalarına başlayacak.

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Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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