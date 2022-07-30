Trabzon'da Süper Kupa sevinci - Son Dakika
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Trabzon'da Süper Kupa sevinci

30.07.2022 23:40
Trabzon'da Süper Kupa sevinci

Trabzonspor'un Süper Kupa galibiyeti Trabzon'da coşkuyla kutlandı.

Trabzonspor'un Süper Kupa galibiyeti Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Millet Bahçesi'nde toplanan taraftar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Bordo mavililer, 4-0'lık skorla rakibini yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Kentte, "61 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "2. Uluslararası Trabzon Horon Festivali"nin düzenlendiği Millet Bahçesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin taraftar, sahneye kurulan dev ekranda maçı heyecanla izledi. Maçın son düdüğüyle birlikte taraftar büyük sevinç yaşadı. Coşkulu taraftarlar, DJ'lerin çaldığı müziğe eşlik ederek telefonların flaşıyla da ışık şov yaptı. Taraftarların sevinci gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Süper Kupa, Sivasspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da Süper Kupa sevinci - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Süper Kupa sevinci - Son Dakika
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