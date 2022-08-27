Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, futbol A takım doktoru Halil Polat'ın şu ifadelerine yer verildi:
"Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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