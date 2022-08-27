Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

27.08.2022 19:34
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, futbol A takım doktoru Halil Polat'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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