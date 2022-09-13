Trabzonspor-Kızılyıldız maçına doğru - Son Dakika
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Trabzonspor-Kızılyıldız maçına doğru

13.09.2022 16:28
Trabzonspor-Kızılyıldız maçına doğru

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 15 Eylül Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile oynayacağı maç öncesi antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 15 Eylül Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile oynayacağı maç öncesi antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır yarın saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

Misafir takım Kızılyıldız da aynı gün saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman yapacak, öncesinde de teknik direktörü ile bir futbolcusu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kızılyıldız maçına doğru - Son Dakika

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