Ferencvaros, Macaristan liginde farklı kazandı - Son Dakika
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Ferencvaros, Macaristan liginde farklı kazandı

04.09.2022 21:04
Ferencvaros, Macaristan liginde farklı kazandı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferencvaros, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Ujpest'i 6-0 yendi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferencvaros, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Ujpest'i 6-0 yendi.

İki maç eksiği bulunan Ferencvaros, ligin 7. haftasında bir müsabakası eksik Ujpest ile deplasmanda karşılaştı.

Son 4 yılın şampiyonu Ferencvaros, Zachariassen'in 9, Boli'nin 24 ve 45, Traore'nin 32, Auzqui'nin 67 ve Mmaee'nin 89. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

5'te 5 yapan Ferencvaros, 15 puanla ligin zirvesinde yer aldı. 3 puanı bulunan Ujpest ise haftayı son sırada tamamladı.

Trabzonspor, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a konuk olacak.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Macaristan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferencvaros, Macaristan liginde farklı kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ferencvaros, Macaristan liginde farklı kazandı - Son Dakika
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