Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un ikinci transferi Joaquin Fernandez, İstanbul'a geldi. Yunan futbolcu Dimitris Kourbelis'in ardından Fernandez'in sağlık kontrollerinin tamamlanması ve sözleşme imzalaması bekleniyor.
Trabzonspor, açıklama yaptı;
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Bordo-mavililerin KAP'a açıklama yaptığı Fernandez, İstanbul'a geldi. İspanyol futbolcu Trabzon'a geçecek.
Son olarak Real Valladolid forması giyen Fernandez'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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