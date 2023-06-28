Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez İstanbul'a geldi

28.06.2023 21:44

Trabzonspor'un ikinci transferi Joaquin Fernandez, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinin tamamlanması ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'un ikinci transferi Joaquin Fernandez, İstanbul'a geldi. Yunan futbolcu Dimitris Kourbelis'in ardından Fernandez'in sağlık kontrollerinin tamamlanması ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor, açıklama yaptı;

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELDİ

Bordo-mavililerin KAP'a açıklama yaptığı Fernandez, İstanbul'a geldi. İspanyol futbolcu Trabzon'a geçecek.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Son olarak Real Valladolid forması giyen Fernandez'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez İstanbul'a geldi
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Trabzonspor, Spor, Son Dakika

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