TRABZONSPOR'un yeni transferi Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki futbolcu bugün 22.00 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Zubkov için sağlık kontrollerinin ardından imza töreni düzenlenecek.
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