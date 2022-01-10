Trabzonspor'un yıldızına iki teklif var! Hugo'yu eski takımı da geri istiyor

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Bordo-mavili ekibin savunmasında dikkat çeken Vitor Hugo'ya, İtalya ve Brezilya'dan teklif var. Parma ve eski takımı Palmeiras, Brezilyalı oyuncuya talip oldu.

TEKLİFLERİ İLETTİ

Ajansspor'un haberine göre; 30 yaşındaki savunmacının menajeri, yönetimle yaptığı görüşmede bu teklifleri Trabzonspor'a iletti.

DİNLEMEDEN GERİ ÇEVİRDİLER

Trabzonsporlu yöneticiler ise teklifi dinlemeden 'Hugo'yu kesinlikle satmayı düşünmüyoruz' yanıtını verdi. Bordo-mavililerde Edgar'ın yokluğunda savunmanın anahtarı Hugo'da olacak.

19 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 3.2 milyon euro'ya Palmeiras'tan transfer edilmişti. Brezilyalı savunmacı, bu sezon 19 maçta 1 de gol attı.