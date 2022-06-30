Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Yazın gelmesiyle birlikte futbolcu Siopis, eşi ve çocuğuyla tatile çıktı. Denizin tadını çıkaran aile mavi sulara kendilerini bıraktı. Ünlü futbolcunun ailesi hem tatilin tadını çıkardı hem de eğlendi.

BU SEFER DE TATİLDE KOLBASTI OYNADI

Siopis, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında da kolbastı oynarken gündeme gelmişti. Yıldız orta saha, bu sefer de tatilde Karadeniz şarkısı 'Uy Aha' eşliğinde oynarken gündeme bomba gibi düştü. Tatilinden renkli görüntüleri ise sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

MANOLİS SİOPİS KİMDİR?

Emmanuil "Manolis" Siopis, Trabzonspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Yunan millî futbolcu. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Olympiacos kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Platanias, Panionios, Olympiacos, Aris, Alanyaspor ve Trabzonspor kulüplerinde oynadı.