Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu

30.06.2022 13:19

Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Siopis, ailesiyle çıktığı tatilde Karadeniz müziği eşliğinde kolbastı oynaması sosyal medyaya damga vurdu. Siopis'in renkli görüntüleri büyük beğeni topladı.

Yazın gelmesiyle birlikte futbolcu Siopis, eşi ve çocuğuyla tatile çıktı. Denizin tadını çıkaran aile mavi sulara kendilerini bıraktı. Ünlü futbolcunun ailesi hem tatilin tadını çıkardı hem de eğlendi.

Trabzonsporlu Siopis kolbastıya doyamadı! Tatilde hem oynadı hem yüzdü

BU SEFER DE TATİLDE KOLBASTI OYNADI

Siopis, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında da kolbastı oynarken gündeme gelmişti. Yıldız orta saha, bu sefer de tatilde Karadeniz şarkısı 'Uy Aha' eşliğinde oynarken gündeme bomba gibi düştü. Tatilinden renkli görüntüleri ise sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Trabzonsporlu Siopis kolbastıya doyamadı! Tatilde hem oynadı hem yüzdü

MANOLİS SİOPİS KİMDİR?

Emmanuil "Manolis" Siopis, Trabzonspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Yunan millî futbolcu. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Olympiacos kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Platanias, Panionios, Olympiacos, Aris, Alanyaspor ve Trabzonspor kulüplerinde oynadı.

YORUMLAR
500
Amatör ligde kavga: Maçın 55. dakikasında sahadan çekilme kararı aldılar Amatör ligde kavga: Maçın 55. dakikasında sahadan çekilme kararı aldılar Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Olympiacos, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:51 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış
13:43 LGS'de zirveye Karabük damgası! 500 tam puan alan 5 öğrenci aynı ilden çıktı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement