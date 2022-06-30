Yazın gelmesiyle birlikte futbolcu Siopis, eşi ve çocuğuyla tatile çıktı. Denizin tadını çıkaran aile mavi sulara kendilerini bıraktı. Ünlü futbolcunun ailesi hem tatilin tadını çıkardı hem de eğlendi.
Siopis, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında da kolbastı oynarken gündeme gelmişti. Yıldız orta saha, bu sefer de tatilde Karadeniz şarkısı 'Uy Aha' eşliğinde oynarken gündeme bomba gibi düştü. Tatilinden renkli görüntüleri ise sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Emmanuil "Manolis" Siopis, Trabzonspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Yunan millî futbolcu. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Olympiacos kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Platanias, Panionios, Olympiacos, Aris, Alanyaspor ve Trabzonspor kulüplerinde oynadı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika