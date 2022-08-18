Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı! - Son Dakika
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Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!

18.08.2022 19:21

Trabzonspor, Union Sport takımından Mountassir Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Bordo-mavililer bu transfer için Union Sport'a 600 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transferlerine devam ediyor. Bordo-mavililer, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi ile sözleşme imzalandığını KAP'A bildirdi.

BONSERVİSİ 600 BİN EURO

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir. Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sözleşme detaylarına ilişkin yapılan açıklamada ise, "Genç oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı:

Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 325.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

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