Trabzonspor ve Beşiktaş, 33 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Beşiktaş, 33 sezon sonra finalde karşı karşıya gelecek.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselen bordo-mavililer, Beşiktaş ile 5. kez kupa finali mücadelesine çıkacak.

En son 1989-1990 sezonunda kupa finalinde karşılaşan iki takımın 4 final mücadelesinde taraflar, 2'şer kez kupayı müzesine götürdü. İki takım da final maçlarında rakip filelere 4'er gol gönderdi.

4 final karşılaşması

İki takım ilk olarak Trabzonspor'un lige çıktığı 1974-1975 sezonunda finalde mücadele etti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda yaşadığı 1-0'lık yenilgiye rağmen sahasındaki mücadeleyi 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

1976-1977 sezonundaki finalde Trabzonspor sahasında 1-0 galip gelirken rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı ve kupayı ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

1983-1984 sezonunda Karadeniz ekibi, tek maçlı sistemde uzatma dakikalarında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken, 1989-1990 sezonunda da Beşiktaş finalde 2-0 kazandı.

Bu sezonda da denge var

İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası finallerindeki denge, bu sezonki lig maçlarına da yansıdı.

Bu sezon ligdeki mücadelelerde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerken siyah-beyazlı takım, ligin ikinci yarısında kendi evinde 2-0 galip geldi.