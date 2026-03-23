Trabzonspor ve Fen Lisesi\'nden Eğitim Protokolü

23.03.2026 20:48
Trabzonspor ile Fen Lisesi arasında eğitim ve teknoloji iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzonspor ile Trabzon Merkez Fen Lisesi arasında eğitim ve teknoloji alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Trabzon Fen Lisesi Müdürü Coşkun Çolak ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, eğitim ve teknoloji alanında iş birliğine imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, "Eğitim ve teknoloji alanında gerçekleştirilen bu tür iş birliklerini son derece kıymetli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Karaman, gençlerin ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını aktararak, "Trabzonspor olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan protokol kapsamında okul bünyesinde faaliyet gösteren First Robotic Competition (FRC) Robot Takımı öğrencilerinin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki gelişimlerinin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası robotik yarışmalara katılım süreçlerinde gerekli maddi ve ayni katkının sağlanması ve taraflar arasında sürdürülebilir bir iş birliğinin tesis edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Trabzon Merkez, Yerel Haberler, Trabzonspor, Teknoloji, Bilim, Spor, Son Dakika

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Siirt’te iki grup arasında kavga 1’i ağır 3 yaralı Siirt'te iki grup arasında kavga! 1'i ağır 3 yaralı
Borussia Dortmund’da 24 yıllık birliktelik sona erdi Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor

20:32
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
20:04
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
19:07
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye’ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
