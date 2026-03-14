Trabzonspor ve Rizespor İlk Yarıda Gol Bulamadı - Son Dakika
Trabzonspor ve Rizespor İlk Yarıda Gol Bulamadı

14.03.2026 21:22
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savic, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Augusto, Onuachu

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Samet Akaydın, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Papanikolaou, Olawoyin, Awokoya Mebude, Mihaila, Halil Dervişoğlu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Mihaila'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

6. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda yerden seken topu savunma çizgi önünden uzaklaştırdı.

24. dakikada gelişen konuk takım atağında son olarak ceza alanı dışından Mebude'nin şutunda kaleci Onana, güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

35. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Fofana'nın çeldiği topu Nwaiwu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bir kez daha Fofana'da kaldı.

43. dakikada ceza alanı içinde Augusto'nun şutunda kaleci Fofana'dan dönün topu Samet Akaydın, kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor ve Rizespor İlk Yarıda Gol Bulamadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzonspor ve Rizespor İlk Yarıda Gol Bulamadı - Son Dakika
