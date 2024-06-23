Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Teknik Ekipten Ayrıldı - Son Dakika
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Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Teknik Ekipten Ayrıldı

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini açıkladı. Korkmaz, Trabzonspor Kulübü'ndeki antrenörlük görevinden gelecekle ilgili hedefleri ve kariyer planlaması doğrultusunda ayrıldığını belirtti. Kendisine destek olan teknik direktör Abdullah Avcı ve tüm teknik heyete teşekkürlerini ileten Korkmaz, Trabzonspor camiasına ve taraftarlara da teşekkür etti.

23.06.2024 11:24
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Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldığını ve kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini açıkladı.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, bordo-mavili kulüpten ayrıldı. Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Futbolcu olarak da görev alma şansı bulduğum Trabzonspor Kulübü'ndeki antrenörlük görevimden gelecekle ilgili hedeflerim ve kariyer planlamam doğrultusunda ayrıldığımı bildirmek isterim. Bundan sonraki kariyer hedefim; teknik direktörlük olacak. Bu yolculukta bana sonuna kadar destek olan ve katkı sağlayan başta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere, tüm teknik heyetimize ve Trabzonspor Kulübü'ne en içten teşekkürlerimi sunarım. Onların rehberliği ve desteği olmadan bu noktaya gelmem mümkün olamazdı. Futbol tutkum ve çalışma azmimle, bundan sonraki görevimde başarılı olmayı hedefliyorum. Trabzonspor, bana hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok büyük katkılar sağladı.

Son olarak; Trabzonspor camiasına ve taraftarlarımıza da teşekkür etmek isterim. Onların desteği ve sevgisi, her zaman yanımda hissettiğim bir güç kaynağı oldu. Bu büyük camiaya ve değerli Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Teknik Ekipten Ayrıldı - Son Dakika
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