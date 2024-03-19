Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz: 'Yaşanan olaylara tepkisiz kalamazdım' - Son Dakika
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Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz: 'Yaşanan olaylara tepkisiz kalamazdım'

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Korkmaz, karakteri gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamayacağını belirterek, yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdiğini söyledi. Olayların kendisini üzdüğünü ifade eden Korkmaz, tüm kulüplere karşı büyük bir saygı duyduğunu vurguladı.

19.03.2024 12:51  Güncelleme: 12:55
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Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili, "Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim." dedi.

Egemen Korkmaz, yaptığı açıklamada, maçta yaşananları tasvip etmediğini ve böyle bir olayla gündeme geldiği için üzgün olduğunu dile getirdi.

Böyle bir görüntüye dahil olmaktan büyük üzüntü duyduğunu anlatan Korkmaz, kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına açıklama yapmasının elzem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim. Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur."

"Aynı isimler, yaşanan olaylar sonrası bu sefer özellikle sosyal medya üzerinden kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar." ifadesini kullanan Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu oyuncuların beni sanki ortada hiçbir şey yokken ve durduk yere onlara arkadan saldırmışım gibi suçlaması tamamen kamuoyunu manipüle etmek ve kendi camialarına şirin gözükme çabasından başka bir şey değildir. Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz: 'Yaşanan olaylara tepkisiz kalamazdım' - Son Dakika

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