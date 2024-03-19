Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz: 'Yaşanan olaylara tepkisiz kalamazdım'

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili, "Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim." dedi.
Egemen Korkmaz, yaptığı açıklamada, maçta yaşananları tasvip etmediğini ve böyle bir olayla gündeme geldiği için üzgün olduğunu dile getirdi.
Böyle bir görüntüye dahil olmaktan büyük üzüntü duyduğunu anlatan Korkmaz, kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına açıklama yapmasının elzem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim. Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur."
"Aynı isimler, yaşanan olaylar sonrası bu sefer özellikle sosyal medya üzerinden kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar." ifadesini kullanan Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu oyuncuların beni sanki ortada hiçbir şey yokken ve durduk yere onlara arkadan saldırmışım gibi suçlaması tamamen kamuoyunu manipüle etmek ve kendi camialarına şirin gözükme çabasından başka bir şey değildir. Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var."
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Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında yaşananlara yönelik açıklama yaparak, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiş bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon gösterdiğini belirtti. Korkmaz, olayın renklerle veya kulüplerle alakası olmadığını ve tüm kulüplere karşı büyük bir saygı duyduğunu ifade etti.
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kulüple ilgili söylediği sözlere karşılık düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir siyasi partinin başkanıyla ya da mensubu ile hiç ters düşmedim. Çünkü burada her siyasetten arkadaşımız var.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Türk futbolunun geleceği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun alacağı kararların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Ali Koç'un istifası, Süper Kupa'nın ertelenmesi ve sözleşme yenilemeleri hakkında da bilgi verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, "O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan sorumlu herkesin ceza alması gerektiğini vurgulayarak, Türk futbolunun geleceği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) alacağı kararların önemli olduğunu belirtti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılar olarak gerginliği arttıracak bir söylem içinde olmayacaklarını belirtti. Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapacakları görüşmenin iptal edildiğini ve Türk sporundaki gerginliğin incelenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin iç işlerine karışmadıklarını ve Türk futboluna fayda sağlayacak kararların arkasında olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, ''Ula Hamsi Tuttum Seni'' yer alması ise dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Atatürk Stadyumu'nun 1500 kişilik tribünlerinin yıkımı için çalışmalara başlandı. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yıkım kararının teknik ekiplerin incelemeleri sonucunda alındığını belirtti ve yeni tribünlerin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sporcularının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda alınan bronz madalyayı Paris'te gümüş veya altına çevirmeyi başarabilecek düzeyde olduğunu söyledi. Çelen, sporcuların başarılarıyla Türkiye'yi cimnastikte tanıttıklarını ve hedeflerinin her zaman çıtayı yükseltmek olduğunu belirtti.
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