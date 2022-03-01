Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Trabzonspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Maça etkili başlayan Trabzonspor, 12. dakikada Edin Visca'yla bulduğu golle öne geçti. İkinci yarı birçok pozisyona giren bordo-mavililer, 89. dakikada Berat Özdemir'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.
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