Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

01.03.2022 22:32
Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye çeyrek final maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Edin Visca ve Berat Özdemir attı.

Trabzonspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

YARI FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM TRABZONSPOR

Maça etkili başlayan Trabzonspor, 12. dakikada Edin Visca'yla bulduğu golle öne geçti. İkinci yarı birçok pozisyona giren bordo-mavililer, 89. dakikada Berat Özdemir'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
YORUMLAR
500
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Berat Özdemir, Antalyaspor, Trabzonspor, Edin Visca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
22:32 Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
22:29 Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti
22:11 HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
21:43 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın başvurusunu kabul etti
21:39 Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim
21:12 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasına salonu terk ederek tepki gösterdiler
21:09 Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 22:39:28. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement