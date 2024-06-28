Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ilk bölümünde koordinasyon çalışması yaptı.
5'e 2 ile devam eden idman, geniş alandaki oyunla sona erdi.
Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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