Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye\'ye getirdi
19.01.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Parma forması giyen Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki genç futbolcu, Bordo-mavililere transferi için Türkiye'ye geldi.

Süper Lig devi Trabzonspor, çok uzun bir süredir girişimlerini sürdürdüğü sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

LOVIK, TRABZONSPOR İÇİN TRABZON'DA

Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Parma forması giyen 22 yaşındaki Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferini bitirdi. Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Lovik'i çok sayıda bordo-mavili taraftar karşıladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Öte yandan transferin maliyeti de belli oldu. Trabzonspor, genç savunma oyuncusu için Parma'ya 3 milyon euro ödeme yapacak. Karadeniz devi, bu rakamı İtalyan ekibine 2 taksit halinde ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 12 maçta süre bulan Lovik, bu maçlarda 1 golün asistini yapmayı başardı.

Trabzonspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hctmnx2vvd hctmnx2vvd:
    12 macda bir golun asistini yapabildi biz kesin özel uçakla getirmişizdir tarifeli seferler aşmaz bizi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
Elazığ’daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarların içine su serpti
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarların içine su serpti
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 23:42:22. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.