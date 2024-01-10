Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Bordo-mavililer, antrenmanı taktik çalışmasıyla bitirdi.
10.01.2024 - 20:23,
Güncelleme: 20:25
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Bordo-mavililer, antrenmanı taktik çalışmasıyla bitirdi.
Kaynak: AA
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