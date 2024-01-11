Trabzonspor, Yılport Samsunspor\'u 2-1 Yendi

Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Cafer Özaral, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 75 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 75 Bardhi), Mendy, Bakasetas, Fountas (Dk. 86 Umut Güneş), Visca (Dk. 90 Kerem Şen), Onuachu (Dk. 90 Enis Destan)
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül (Dk. 46 Zeki Yavru), Taylan Antalyalı, Bennasser (Dk. 62 Tait), Holse (Dk. 62 Ercan Kara), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Fofana), Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dk. 80 Dimata)
Goller: Dk. 21 Benkovic, Dk. 45+1 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 90+4 Taylan Antalyalı (penaltıdan) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Benkovic, Dk. 79 Fountas, Dk. 81 Mehmet Can Aydın (Trabzonspor), Dk. 87 Haluk Mustafa Tan (Yılport Samsunspor)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi. ???????
50. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı hemen içinde Visca'nın şutunda, kaleci Okan Kocuk, topu çeldi. Daha sonra Fountas'ın şutunda meşin yuvarlak yan ağlara çarptı.
52. dakikada Visca'nın pasında ceza alan içinde Bakasetas'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk tehlikeyi önledi.
54. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.
69. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Mouandilmadji'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
70. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa şutunda, üst direğe çapan top auta gitti.
77. dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Mehmet Can Aydın, topu Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda, top üsten auta çıktı.
82. dakikada Visca'nın ceza alanından sert şutunda kaleci Okan Kocuk, güçlükle topu yatarak kornere çeldi.
90. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayı üzerinde Bakasetas'ın gelişine vuruşunda, kaleci Okan Kocuk tehlikeyi iki hamlede uzaklaştırdı.
90+1. dakikada soldan ceza alanına son çizgisine ilerleyen Fofana'nın şutunda, top yan direkten döndü.
90+3. dakikada Bakasetas, ceza alanı içinde Tait'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada Taylan Antalyalı kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
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