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Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u ağırladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u ağırladı

Trabzonspor, Süper Lig'in erteleme müsabakasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ini bozmadı. Tribünlerde Trabzonspor taraftarlarının ilgi göstermemesi dikkat çekti. Samsunspor taraftarları ise takımlarını yalnız bırakmadı. Avcı'ya destek amacıyla açılan pankartlar tribünde yer aldı.

Trabzonspor, Yılport Samsunspor\'u ağırladı
11.01.2024 - 20:25,  Güncelleme: 20:30
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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Trabzonspor, son oynadığı MKE Ankaragücü maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı 11'ini bozmadı. Deneyimli teknik adam, art arda 2 hafta aynı 11'i sahaya sürdü.

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, maç kadrosunda yer almadı. Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Tonio Teklic de maç kadrosunda bulunmadı.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı takip etti.

Taraftar ilgi göstermedi

Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu gözlendi.

Samsunspor taraftarları ise Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 2 bine yakın kırmızı-beyazlı taraftar, kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.

Konuk takım tribünlerindeki taraftarlar, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor otobüsünün yaptığı kazanın yıl dönümüne yakın oynanan karşılaşma için siyah renkli giysiler giyerek tribünde yer aldı.

Avcı'ya destek

Trabzonspor taraftarları, teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi.

Doğu tribündeki taraftarlar maç öncesinde, "İnadına Abdullah Avcı" yazılı pankart açtı.

Kaynak: AA
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