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Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile yapacağı erteleme maçına çıkacak. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda olan Trezeguet ve Pepe'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Yılport Samsunspor\'u ağırlıyor
10.01.2024 - 10:27,
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sürüyor.

Kaynak: AA
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